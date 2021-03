Coni: arriva oggi in Senato l'esame del ddl sul funzionamento del Comitato olimpico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva oggi 10 marzo in Aula del Senato, il provvedimento per l'esame del ddl relativo alle "misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Coni, Comitato olimpico nazionale italiano". Sarà la Commissione Istruzione impegnata con l'esame del ddl n. 2077, di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 che era stato avviato con una relazione del senatore Francesco Verducci (Pd) nella seduta del 2 febbraio scorso. Nel testo del provvedimento si legge "che la norma reca la disciplina inerente la ricostituzione dell'organico del CONI (attraverso meccanismi del passaggio "diretto" di una parte dei dipendenti di Sport e Salute e delle procedure concorsuali con riserva di posti) e non determina nuovi oneri a carico dello Stato". - (PRIMAPRESS)