Congresso Pd: oggi il direttivo decide i criteri per rielaborare l'anima del partito

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 6 ottobre è convocata la Direzione Pd con il difficile compito di affrontare la discussione su quale dovrà essere il percorso congressuale che dovrà far elaborare al partito la recente sconfitta elettorale ma sopratutto creare i presupposti per restituire al partito contenuti capaci di ricollegarsi con il mondo del lavoro e delle periferie che storicamente sono appartenute alle battaglie della sinistra.

Tuttavia, a giudicare dai ritorni in campo di voci del passato come Veltroni, D'Alema e Bindi, si ha la sensazione di una cristallizzazione dell'ideologia di sinistra che non riesce ad avere ricambio generazionale. Si profila, dunque, una discussione accesa anche perchè il segretario Letta ha delineato nei giorni scorsi una sua "proposta aperta, non un prendere lasciare" che lascia presagire ad un dibattito lungo ed estenuante. Tra le proposte c'è anche quella di cambiare per l'ennesima volta il nome e il simbolo del partito. - (PRIMAPRESS)