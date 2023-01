Congresso Federparchi, Maffei (Arcicaccia): “Coinvolgimento e non emarginazione per gli obiettivi UE 2030”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Non vogliamo essere emarginati ma coinvolti nelle politiche di controllo sul territorio”. Lo ha detto il presidente di Arcicaccia, Christian Maffei intervenendo al X Congresso di Federparchi in corso a Roma. “Il mondo venatorio condivide gli obiettivi per il raggiungimento di quel 30% sulla sostenibilità fissati dall’Unione Europea per il 2030 ma in questo vorremmo prendere parte ad un’azione che ci vede coinvolti. Chi ci vede come quelli che intendono sparare a tutto e comunque, sbaglia. Non è questo il clima che il mondo venatorio consapevole vuole avere. L’aspetto scientifico è fondamentale per le strategie sul controllo del territorio e noi stessi ci stiamo impegnando nella ricerca di analisi. Quindi da parte nostra piena collaborazione” ha concluso Maffei. - (PRIMAPRESS)