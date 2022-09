Congresso Eucaristico Matera, Papa: “Alzando i muri ne restiamo imprigionati”

(PRIMAPRESS) - MATERA - 'Alzando i muri restiamo imprigionati". Lo ha detto Papa Francesco in visita pastorale a Matera per la chiusura del Congresso eucaristico. L' ultima visita di un pontefice nella "Città dei Sassi" risale a 31 anni fa. "Se scaviamo ora un abisso con i fratelli e le sorelle ci scaviamo la fossa per il dopo; se alziamo ora muri contro i fratelli e le sorelle,restiamo imprigionati nella solitudine e nella morte anche dopo",ha detto il Papa nell'omeLia della Messa celebrata nello stadio XXI Settembre. - (PRIMAPRESS)