Confronti elettorali: dopo la polemica Rai, Salvini pronto al faccia a faccia con Letta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il caso Vespa sul faccia a faccia elettrorale tra Meloni e Letta che ha fatto insorgere gli altri candidati, questa mattina Salvini si dice pronto ad un confronto con Letta: "Non faccio l'organizzatore di dibattiti tv (riferendosi al conduttore di Porta a Porta che ha messo in imbarazzo la Rai) penso che gli italiani al voto abbiano diritto di sapere come la pensano tutti: con Letta sono pronto a confrontarmi domattina, su tutto": così il segretario della Lega Salvini. Sulle liste: "Le polemiche sulle candidature le lascio ad altri", prosegue, e avverte:"E'chiuso tutto da ieri,stiamo aspettando che anche gli altri alleati diano il materiale.Sono orgoglioso, noi non abbiamo nomi noti ma sindaci, imprenditori,rappresentanti del volontariato mentre è confermata tutta la squadra di governo". - (PRIMAPRESS)