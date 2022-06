Conflitto Ucraina, telefonata tra Xi Jinping e Putin: si a sostegno Mosca ma spingere per una soluzione

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Telefonata fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping. "Tutte le parti dovrebbero spingere per un'adeguata soluzione della crisi in Ucraina, in modo responsabile", ha detto Xi a Putin secondo quanto riferisce il rappresentante cinese nella penisola coreana Liu Ziamoing. Il presidente cinese ha poi detto che Pechino è disponibile "a continuare a sostenersi"(con Mosca,NdR) su questioni come "sovranità e sicurezza" e a intensificare il coordinamento con la Russia e nelle organizzazioni internazionali. - (PRIMAPRESS)