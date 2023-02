Conflitto Ucraina: scontro a distanza tra Blinken e Wang Yi sulle posizioni della Cina con Mosca

(PRIMAPRESS) - MONACO - Il diplomatico degli Affari Esteri del Partito Comunista Cinese, Wang Yi, che ieri di era lanciato in una dichiarazione che era sembrata di apertura sulla conclusione del conflitto tra Russia e Ucraina affermando: "la guerra in Ucraina deve finire" oggi sempre a margine della Conferenza sulla Sicurezza nell'ultima giornata di Monaco ha voluto rimarcare con il Segretario di Stato USA, Blinken la posizione della Cina nei confronti del conflitto. Wang ha espresso la posizione della Cina che "non vuole che intercorra alcuna imposizione Usa tra noi e Mosca". "Il coordinamento Cina-Russia è stabilito sulla base del non allineamento,del non confronto,del non prende- re di mira terze parti ed è sotto la sovranità di due Paesi indipendenti". Così il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, avverte l'omologo Usa Blinken, a margine della Conferenza di Monaco. "Gli Usa dovrebbero promuovere una soluzione politica alla crisi (in Ucraina Ndr) piuttosto che gettare benzina sul fuoco e sfruttare l'opportunità per realizzare profitti", ha detto Wang Yi.

La replica di Blinken arriva in una intervista di questa mattina alla CBS: "La Cina vuole armare Mosca Gli Stati Uniti avrebbero informazioni secondo cui la Cina starebbe valutando la possibilità di sostenere la Russia, fornendo anche armi per la guerra in Ucraina. - (PRIMAPRESS)