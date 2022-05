Conflitto Ucraina: primo colloquio militari Usa-Russia. Patto di non divulgare informazioni

(PRIMAPRESS) - USA - Primo colloquio capi militari Usa-Mosca Per la prima volta da quando è scoppiata la guerra in Ucraina i vertici militari degli Stati Uniti e della Russia hanno avuto un colloquio telefonico. Lo ha annunciato il Pentagono. Il genereale Mark Milley e il generale Valeri Guerassimov "hanno discusso di diverse questioni in materia di sicurezza e concordato di mantenere aperte le linee di comunicazione",ha riferito il portavoce dello Stato Maggiore Usa, Butler. I due hanno deciso di non divulgare i dettagli della loro conversazione. - (PRIMAPRESS)