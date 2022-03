Conflitto Ucraina: oggi Draghi alla Camera su profughi e crisi energetica. Domani Consiglio europeo a Parigi

(PRIMAPRESS) - ROMA - In vista del Consiglio europeo di domani, a Parigi, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Ma- cron. Nel colloquio "sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina e le sue conseguenze sull'economia europea", rende noto Palazzo Chigi. Nel pomeriggio, Draghi riferisce alla Camera sulla gestione dell'accoglienza profughi e sulle questioni energetiche ed economiche in seguito al conflitto. - (PRIMAPRESS)