Conflitto Ucraina: Minsk si defila dall'attacco ma riconosce a Putin che non aveva scelta

(PRIMAPRESS) - MINSK (BIELORUSSIA) - Il governo di Minsk si defila dall'attacco russo. "Non parteciperemo ad azioni in Ucraina". Lo ha detto il presidente Lukashenko citato dall'agenzia russa Tass. Mosca - ha detto Lukashenko- ha iniziato le operazioni in Ucraina perché non le è stata lasciata altra scelta. Minsk è comunque pronta a negoziare con chiunque, al momento, nell'interesse della pace nella regione. Sui negoziati, che la Bielorussia ha ospitato Lukashenko ha dichiarato: "E'tutto un thriller. Le parti hanno concordato di continuare il dialogo sul confine bielorusso-polacco" - (PRIMAPRESS)