Conflitto Ucraina: Macron e Scholz oggi incontrano Xi Jinping per mediare con Putin

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Macron e Scholtz vedranno Xi Jinping Il presidente francese,Macron e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, incontreranno il leader cinese, Xi Jinping. Lo ha annunciato l'Eliseo. La Cina, pur difendendo l'amicizia con Mosca, definita dal ministro degli Esteri Wang Yi "soLisa come una roccia", ha fatto capire di essere disposta a un ruolo di media- zione nel conflitto ucraino. O, come ha suggerito ministro degli Esteri della Ue Borrell, se non una mediazione - a causa della "maggiore vicinanza di Pechino alla Russia" - per lo meno eserciti la sua influenza su Mosca". Non è ancora chiaro se l'incontro è richiesto solo dall'asse franco-tedesca o dall'Europa con una voce unica. La Germania ha posizioni diverse nei confronti dei russi per un legame a doppio filo con il gas di Putin. - (PRIMAPRESS)