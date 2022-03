Conflitto Ucraina: le voci multiple dell’Europa nella strategia della pace e dell’economia globale

(PRIMAPRESS) - ROMA - È difficile comprendere le logiche che sono dietro alle azioni dell'Europa anche in relazione del conflitto tra Russia e Ucraina. Questo pomeriggio Scholz-Macron e Johnson si sono incontrati in una videocall con il presidente americano Joe Biden mentre il premier Draghi incontrava di persona la presidente del Consiglio Europeo, Ursula von der Leyen. Al centro della videochiamata "transatlantica" la preoccupazione per un'ulteriore escalation russa e per la questione dell'assistenza umanitaria nell'area di crisi", si legge in una nota della cancelleria. I leader hanno "concordato che la protezioje dei civili debba avere la più alta priorità" e che alla Russia resta la richiesta di "porre immediatamente fine" all'invasione che viola il diritto internazionale. L'incontro di Bruxelles, invece, si è spostato più sulle possibili nuove sanzioni alla Russia e poi la questione dell'indipendenza energetica da Mosca. Ma resta il fatto che si ha la sensazione che l'Europa non parli con una sola voce. - (PRIMAPRESS)