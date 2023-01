Conflitto Ucraina: la Turchia avrebbe inviato a Kiev bombe a grappolo di fabbricazione Usa

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Si potrebbe sollevare una questione internazionale sull'invio a Kiev, da parte della Turchia, di bombe a grappolo di fabbricazione Usa durante la Guerra Fredda con la Russia. Sono bombe che una legge degli Stati Uniti ha vietato per l'esportazione perchè la loro caratteristica è di restare sul campo anche per anni se non esplose mettendo in pericolo la vita di ignare persone anche al termine di un conflitto. Questo è quanto riferito da funzionari Usa e europei a Foreign Policy. Tuttavia dalla Turchia non è arrivata nessuna conferma ma se la questione rispomdesse a verità, metterebbe in discussione anche la mediazione più volta sollecitata da Ankara per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina.



