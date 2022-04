Conflitto Ucraina: la ripresa oggi dei negoziati con l’ombra dell’inchiesta della Corte penale internazionale per crimini di guerra

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Oggi, lunedì 4 aprile, dovrebbero riprendere i negoziati in videocollegamento tra Russia e Ucraina ma su questo c'è l'ombra della strage di civili inermi. Kiev accusa le forze di Mosca di aver compiuto atrocità nelle città del nord. La Russia ha respinto come false le immagini di civili disarmati giustiziati ma le immagini che circolano in queste ore non offrono scampo alle atrocità perpretate dai russi.

Il governo di Kiev ha chiesto alla Corte penale internazionale di raccogliere prove di presunti crimini di guerra, mentre alcuni governi europei stanno spingendo per ulteriori sanzioni alla Russia alla luce delle accuse, che si concentrano sulla città di Bucha, alla periferia della capitale ucraina.

Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha fatto un'apparizione registrata a sorpresa ai Grammy Awards, dove ha implorato le persone di parlare della guerra sui social media e sulla TV. "I nostri musicisti indossano giubbotti antiproiettile invece degli smoking", ha detto Zelenskiy. “Cantano ai feriti. Negli ospedali”. - (PRIMAPRESS)