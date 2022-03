Conflitto Ucraina: il nuovo appello per la pace di Papa Francesco in tutte le lingue su Twitter

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "Mai la guerra. Pensate soprattutto ai bambini ai quali si toglie la speranza di una vita degna: bambini morti, feriti, orfani; bambini che hanno come giocattoli residui bellici. In nome di Dio fermatevi!". E' il nuovo appello lanciato da Papa Francesco in un tweet chiedendo di pregare per l'Ucraina. Il messaggio è diffuso, oltre che nelle nove lingue ufficiali dell'account del Papa, anche in russo e in ucraino. Nei giorni scorsi era arrivato dall'Ucraina la richiesta al Santo Padre di incontrare ed Intervenire sul patriarca ortodosso Kirill che avrebbe un forte ascendente su Putin. - (PRIMAPRESS)