Conflitto Ucraina: i preparativi per il summit G7, Europa e Nato del 24 marzo

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il prossimo 24 marzo, una riunione del G7, dei leader della Nato e dell'Unione Europea, si incontreranno per affrontare in modo compatto ed univoco una strategia verso una risoluzione del conflitto in Ucraina. Ieri c'era stata una lunga telefonata tra Macron, Scholz, Draghi e Johnson per fissare una linea comune e questa mattina il presidente ucraino Zelensky ha comunicato: "Ho parlato oggi con il primo ministro dei Paesi Bassi Rutte e con il presidente della Francia Emanuel Macron. Stiamo coordinando le nostre posizioni alla vigilia dell'importante vertice in Europa. "La nostra posizione si farà sentire sicuramente. Si farà sentire, credetemi, con fermezza", ha aggiunto Zelensky. - (PRIMAPRESS)