Conflitto Ucraina: i flebili segnali di Pace tra Mosca e il Vaticano sulla situazione umanitaria

(PRIMAPRESS) - MOSCA - C'è un dialogo aperto tra il Cremlino e il Vaticano per una ricerca della pace? Sembrerebbe che Mosca abbia accolto con favore gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in corso in Ucraina. Lo afferma il direttore di un dipartimento degli Esteri russo, Paramonov. La dirigenza vaticana ha più volte "di- chiarato la propria disponibilità a da- re ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine a ostilità in Ucraina. Affermazioni confermate nella pratica. Manteniamo un dialogo a- perto e riservato su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria",ha detto Paramonov. - (PRIMAPRESS)