Conflitto Ucraina: ecco la situazione aggiornata su tutto il territorio nel rapporto del Ministero della Difesa

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Nelle ultime 24 ore, le forze di difesa ucraine hanno lanciato 18 attacchi contro le forze militari russe, due attacchi contro postazioni del sistema missilistico di difesa aerea, oltre a colpire un deposito di munizioni e un ponte nemici. È questo il rapporto del Ministero della Difesa riportato da Ukraineinform che aggiorna anche sulla situazione dell'intero territorio.

Gli invasori russi stanno concentrando gli sforzi sulla conduzione di azioni offensive nelle direzioni Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtarsk. Nell'ultimo giorno, i difensori ucraini hanno respinto oltre 130 attacchi in queste direzioni.

Nelle direzioni Volyn, Polissia, Siverskyi e Slobozhanskyi la situazione è rimasta pressoché invariata. Non sono stati rilevati raggruppamenti offensivi nemici. Il nemico ha aperto il fuoco su Kucherivka, Bilokopytove, Starykove, Khodyne, Ryzhivka, Atynske, Holyshivske, Pavlivka e Sadky nella regione di Sumy e 35 insediamenti nella regione di Kharkiv, tra cui Veterynarne, Krasne, Ohirtseve, Budarky, Dvorichanske, Novomlynsk e Dvorichna.

Nelle direzioni Kupiansk e Lyman, gli invasori russi hanno condotto azioni offensive vicino a Nevske, Serebrianske forestry e Bilohorivka della regione di Luhansk, ma non hanno avuto successo. Il nemico ha lanciato attacchi di artiglieria vicino a Hrianykivka, Kyslivka, Pishchane, Krokhmalne della regione di Kharkiv; Stelmakhivka, Nevske, Chervonopopivka, Bilohorivka della regione di Luhansk; e Terny, Spirne, Fedorivka e Rozdolivka della regione di Donetsk.

Nella direzione di Bakhmut, le truppe russe continuano i tentativi di accerchiare la città di Bakhmut. Nell'ultimo giorno, i difensori ucraini hanno respinto numerosi attacchi nemici vicino a Vasiukivka, Zaliznianske, Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka, Hryhorivka, Ivanivske e Bakhmut nella regione di Donetsk.

Nelle direzioni Avdiivka e Shakhtarsk, gli invasori russi hanno attaccato senza successo le posizioni delle forze ucraine vicino a insediamenti come Kamianka, Sieverne, Vodiane, Pervomaiske, Nevelske, Krasnohorivka, Marinka e Pobieda. Il nemico ha lanciato colpi di artiglieria e mortai su oltre 30 insediamenti.

Nelle direzioni Zaporizhzhia e Kherson, gli occupanti russi mantengono la difesa e tentano di migliorare la loro posizione tattica per riprendere l'offensiva. Il nemico ha lanciato attacchi di artiglieria su oltre 40 insediamenti, tra cui Olhivske, Huliaipole, Zaliznychne, Bilohiria e Kamianske nella regione di Zaporizhzhia; il Beryslav della regione di Kherson. Olhivka, Lvove, Mykilske, Dniprovske e Kherson; e Ochakiv della regione di Mykolaiv.

