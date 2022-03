Conflitto Ucraina, Dombrovskis (UE): “Dobbiamo fermare i piani di espansione di Putin”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Dobbiamo fare di tutto per fermare la Russia: sanzionarla, mettere la massima pressione e fare tutto quello che possiamo per sostenere l'Ucraina". Così il vicepresidente della Commissione europea, Dombrovskis, in una intervista al Corriere della Sera. "La Russia non fa mistero dei suoi piano, la sua politica di espansione continuerà. Se non fermiamo Putin adesso e avrà successo in Ucraina andrà avanti. In Lettonia e nei Paesi Baltici,potremmo essere noi(...)ad essere aggrediti". - (PRIMAPRESS)