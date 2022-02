Conflitto Ucraina: domani 28 febbraio un incontro a Gomel tra le delegazioni di Mosca e Kiev

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - I colloqui tra le delegazioni russa e ucraina si svolgeranno domani mattina a Gomel sul confine tra Ucraina e Bielorussia, divise dal fiume Dnper. Lo ha detto il vice ministro dell'Interno ucraino Yenin. Lo ha riferito la Cnn. "Non credo molto all'esito di questo incontro, ma proviamoci" ha detto il presidente ucraino Zelensky in un video alla nazione.

Intanto dall'Ue arrivano nuove sanzioni alla Russia: "Sono state decise nuove sanzioni contro la Bielorussia,complice dell'invasione russa in Ucraina". Così la presidente Commissione Ue, von der Leyen, in un punto stampa con l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Borrell. "Importanti banche russe saranno esclu- se dal sistema Swift e vieteremo le transizioni della banca centrale russa e congeleremo i suoi beni". "Saranno banditi in Ue i media Russia Today e Sputnik"."Per la prima volta l'Ue finanzierà l'acquisto e la consegna di armi per Paese sotto attacco",annuncia. Su quest'ultima dichiarazione in Italia si sono create posizioni diverse sull'invio di armi. Domani, infatti ci sarà un Consiglio dei Ministri per un allineamento sulle misure da condividere con l'Unione Europea. - (PRIMAPRESS)