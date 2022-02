Conflitto Ucraina: Di Maio (Esteri) ha convocato l'ambasciatore russo Razov

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro Di Maio, dopo l'incontro di questa mattina sulla "sicurezza" a Palazzo Chigi, ha convocato l'ambasciatore russo Razov, cui è stata espressa "ferma condanna dell'Italia per la gravissima, ingiustificata e non provocata" aggressione russa a Kiev.La Farnesina a connazionali:"State a casa" Il ministro della Difesa: l'azione rus- sa contro l'Ucraina è "un attacco gra- vissimo a uno Stato sovrano". Dopo la dura condanna, Guerini ha invocato una risposta "ferma e coesa" della Comunità internazionale e annunciato "pieno sup- porto" agli alleati nelle misure che decideranno di prendere. - (PRIMAPRESS)