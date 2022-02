Conflitto Ucraina: dal governo di Pechino la comprensione per le preoccupazioni della Russia

(PRIMAPRESS) - CINA - "Comprendiamo i timori di Mosca". A dirlo è il ministero degli Esteri cinese giudica "preconcetta" la parola'invasione' La Cina "sollecita tutte le parti alla moderazione". La Cina "rispetta la sovranità e l'integrità di tutti i Paesi".... "ma comprendiamo le legittime preoccupazioni della Russia sulla sicurezza". "La Russia non ha bisogno delle nostre armi,è un grande Paese,e non faremo come gli Usa che hanno dato all'Ucraina mezzi militari". La Cina invita i connazionali in Ucraina a restare in casa e ad esporre la bandiera cinese in auto. Una raccomandazione che lascia il sospetto che l'invasione dell'Ucraina fosse già programmata nelle ultime 48 ore e che il governo cinese ne fosse a conoscenza. - (PRIMAPRESS)