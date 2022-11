Conflitto Ucraina: Biden dice no alla fornitura di superdroni a Kiev per evitare inasprimenti della Russia

(PRIMAPRESS) - USA - Dagli Stati Uniti arriva un secco 'no' alla fornitura di superdroni all'Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky aveva chiesto più volte la fornitura di droni avanzati Grey Eagle MQ- 1C. Una richiesta che nelle settimane scorse aveva anche irritato Biden per l'insistenza di Zelensky ma anche perchè la richiesta arrivava in un momento di forte tensioni per le elezioni di midterm con sondaggi che sembravano essere sfavorevoli al presidente americano.

Ma ad elezioni compiute il risultato non cambia perchè secondo il Pentagono, per come riferisce il Wall Street Journal, la fornitura di questi droni potrebbe aggravare il conflitto e segnalare a Mosca che gli Usa stiano fornendo armi che potrebbero colpire posizioni in territorio russo. La decisione dell'amministrazione Biden, non è di- sposta a fornire a Kiev armi d'attacco ma solo ed esclusivamente per la difesa. - (PRIMAPRESS)