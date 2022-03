Conflitto Ucraina: a Gostomol ucciso il sindaco della cittadina mentre distribuiva medicinali ai concittadini

(PRIMAPRESS) - GOSTOMEL (UCRAINA) - È stato ucciso il sindaco di Gostomel mentre distribuiva medicinali. Il primo cittadino del piccolo centro vicino a Kiev ormai distrutto perché strategico per la presenza della sede dell'aeroporto Antonov era andato a distribuire il pane e le medicine ai suoi concittadini affamati e malati. Così è morto Yuri Illich Prylypko, raggiunto da uno sparo insieme ad altri due volontari, come spiegano alcuni post su facebook di giornalisti locali. "Nessuno l'ha costretto ad andare sotto i proiettili degli occupanti, è morto per il proprio popolo, per Gostomel. È morto un eroe", prosegue il post. - (PRIMAPRESS)