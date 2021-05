Conflitto Israele, Borrell (Ue): “Convocato vertice straordinario per porre fine alle violenze”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Borrell, l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, convoca per martedì un vertice straordinario dei ministri degli Esteri Ue "in considerazione dell'escalation in corso tra Israele e Palestina e del numero inaccettabile di vittime civili".Ne dà notizia lo stesso Borrell su Twitter. "Ci coordineremo e discuteremo di come l'Ue può contribuire per porre fine all'attuale violenza" "Israele ha il diritto di proteggere la sua popolazione,ma deve agire in modo proporzionale ed evitare vittime civili",ha dichiarato l'Alto rappresentante. - (PRIMAPRESS)