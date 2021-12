Confini Ucraina: oggi la call tra Biden e Putin. Gli Usa avvertono: "Ritirate le vostre truppe"

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Rischia di essere un collegamento video ad alta tensione quello tra il presidente Usa Joe Biden e quello russo Vladimir Putin in programma oggi sulla questione delle truppe russe schierate al confine dell'Ucraina con il malcelato intento, secondo, quanto aveva riportato il Wahington Post di un attacco al governo di Kiev. "La Russia si ritiri dai confini con l'Ucraina". E' l'avvertimento della Casa Bianca, che minaccia pesanti sanzioni economiche contro Mosca fra i presidenti Biden e Putin. La diplomazia è la sola via per superare la crisi tra Mosca e Kiev e il conflitto nel Donbass. Questo il messaggio che il presidente Usa e i leader di Francia, Germania, Italia e Regno Unito inviano al presidente Putin, ribadendo il loro sostegno alla sovranità e all'integrità dell'Ucraina. - (PRIMAPRESS)