Confesercenti: la pressione fiscale 2020 potrebbe crescere di un ulteriore 0,8%. "Occorre una profonda riforma del sistema fiscale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Nel 2020 il peso delle entrate sul pil aumenterà di 0,5 punti rispetto al 2019 contribuendo in tal modo ad accentuare la contrazione della spesa e degli investimenti. Ancora maggiore è l'aumento ipotizzabile per la pressione contributiva, che potrebbe arrivare a un incremento di 0,8 punti”. A stimare l'aumento della pressione fiscale è Confesercenti: ”Una pronta uscita dalla più profonda recessione mai sperimentata dal Paese non può prescindere da un intervento di profonda riforma del sistema fiscale" avverte l'associazione, - (PRIMAPRESS)