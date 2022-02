Conferenza Sicurezza, Stoltenberg (NATO): “Il nostro ruolo sarà far rispettare accordi internazionali”

(PRIMAPRESS) - MONACO - È in corso la conferenza di Monaco sulla sicurezza, il Transatlantic and European Security" che oggi 19 febbraio, vede insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il leader dell'Unione cristiano-sociale tedesca (Csu), Markus Soder. Il segretario generale avrà anche una serie di impegni bilaterali a margine della conferenza, ma anche il premier italiano Mario Draghi e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg che questa mattina ha sottolineato il ruolo dell'Organizzazione per una difesa degli equilibri internazionali e la difesa delle sovranità nazionali contro qualsiasi tipo d'oppressione.

I prossimi interventi a Monaco saranno del premier britannico Johnson, con il cancelliere tedesco Scholz e con la vicepresidente Usa Kamala Harris,per concordare quello che va fatto dal punto di vista del supporto militare e finanziario all'Ucraina dopo che sarà intervenuto in giornata lo stesso presidente del governo di Kiev. Ieri Biden aveva fatto intendere che sarebbe stato saggio che Zelensky avesse rinunciato di andare a Monaco per evitare il rischio che Mosca possa approfittare della sua assenza da Kiev. - (PRIMAPRESS)