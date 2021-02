Conferenza Regioni: inviato parere per il Dpcm che dovrà essere varato questa settimana

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conferenza delle Regioni ha inviato il parere definito "interlocutorio" al Dpcm che il governo ha in programma di emanare questa settimana. Da parte delle Regioni non sarebbero emersi dei paletti o motivazioni che impedirebbero il via libera al testo. Il nuovo Dpcm sulle misure di contenimento Covid dovrebbe essere definito tra lunedì e martedì prossimi,secondo fonti di governo.Prima della firma di Draghi non escluse altre riunioni tecniche per completare alcuni passaggi. - (PRIMAPRESS)