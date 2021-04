Concorrenza: multa da un milione di euro dell’Autority a Poltronesofà per campagna pubblicitarie ingannevoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Antitrust ha comminato una sanzione di un milione di euro a Poltronesofà. Secondo l'autorita', nel 2020, la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte. E' quanto si legge in una nota dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato. Le campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sulle caratteristiche dell'offerta, avrebbero riguardato soprattutto la durata temporale, l'estensione delle promozioni e l'entità degli sconti promessi. Per l'azienda di arredamento non è la prima volta che incappa nel controllo dell'Autority. - (PRIMAPRESS)