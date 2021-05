Comunicare la pandemia: tavola rotonda di UniTuscia e SpoSo Lab sui dati "interdisciplinari avanzati"

(PRIMAPRESS) - VITERBO - La comunicazione della pandemia, mai come in questa occasione ha messo in evidenza la necessità di acquisire e registrare i dati sanitari e sociali con un logica interdisciplinare avanzata. Sarà questo l’argomento centrale della tavola rotonda digitale: “Comunicare la pandemia tra dati, scienza e impatto sociale” organizzata dal’Università degli Studi della Tuscia. L’incontro si inserisce nelle attività della conferenza internazionale Reithinking Politics and Society after the Pandemic curato da SpoSo Lab, laboratorio di ricerca in partnership con Initus-Cnr. Alla tavola rotonda parteciperanno: Stefano Ubertini (Rettore UniTuscia), Nicola Stumpo (Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Giovanni Arena (Sindaco di Viterbo), Flaminia Saccà (Coordinatrice evento UniTuscia-SpoSo Lab), Antonio Scala (Cn e SpoSoLab), Flavia Marzano (Stati Generali Innovazione), Emanuele Perugini (Giornalista scientifico). L’appuntamento sarà trasmesso in diretta Facebook. - (PRIMAPRESS)