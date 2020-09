Comune di Roma: dopo circa 2 anni nominato l'assessore ai Rifiuti. E' Katia Ziantoni assessore Ambiente del Municipio VI

(PRIMAPRESS) - ROMA - La nomina del nuovo assessore ai rifiuti del Comune di Roma arriva ad un anno e sette mesi dalle dimissioni di Pinuccia Montanari. A sostituirla sarebbe Katia Ziantoni che al momento ricopre il ruolo di assessore all’Ambiente nel Municipio VI, guidato dal Cinque Stelle Roberto Romanella. Dopo la porta sbattuta dalla Montanari in pieno disaccordo con la Sindaca Raggi dopo la decisione della Giunta Raggi di bocciare il bilancio 2017 di Ama, la prima cittadina grillina aveva tenuto per se la delega ai rifiuti senza non pochi problemi per la raccolta nella Capitale. - (PRIMAPRESS)