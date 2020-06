Como: sequestrate dalla Guardia di Finanza 400 mila mascherine ed etichette di conformità false

(PRIMAPRESS) - COMO - La Guardia di Finanza di Como ha setacciato il territorio per contrastare la commercializzazione di presidi sanitari protettivi non a norma. Nell’operazione sono state sequestrate oltre 400mila mascherine e 100mila etichette false sulla conformità tecnica del materiale. I titolari delle attività sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l'applicazione della sanzione che va da 500a 128mila euro. - (PRIMAPRESS)