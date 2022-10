Como: irruzione nella caserma di Asso. Arrestato il carabiniere che ha ucciso il comandante

(PRIMAPRESS) - ASSO (COMO) - È stato arrestato il brigadiere Antonio Milia, bloccato questa mattina dall'irruzione dei reparti speciali nella caserma di Asso (Como) dove ieri pomeriggio si è asserragliato dopo aver sparato al comandante, il luogotenente Doiano Furceri. La procura di Como gli contesta l'omicidio del suo superiore, trovato morto questa mattina, e il tentato omicidio di un militare del Gis, ferito a un ginocchio in modo lieve da un colpo di pistola esploso negli attimi concitati dell'irruzione. Antonio Milia è stato preso in consegna dai colleghi dopo l'irruzione dei reparti speciali: già nelle prossime ore l'uomo verrà interrogato dal pm di turno per cercare di far luce sui motivi della tragedia. Il Carabinieri era rientrato da poco in servizio dopo un periodo di malattia per stato depressivo. - (PRIMAPRESS)