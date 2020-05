Como: in corso l'operazione "Orazio" della GdF per reati contro la Pubblica Amministrazione. In carcere 14 persone e 12 ai domiciliari

(PRIMAPRESS) - COMO - E’ in corso dall'alba un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di 25 persone, nelle province di Como e Varese, per reati contro la pubblica amministrazione. L'operazione, denominata 'Orazio' e coordinata e diretta dalla locale Procura della Repubblica, vede impegnati numerosi finanzieri per l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Como nei confronti di 14 persone. Nei confronti di due persone è stato disposto il carcere, per gli altri 12 i domiciliari. - (PRIMAPRESS)