Como: carabiniere spara al suo comandante nella caserma di Asso e si barrica all’interno

(PRIMAPRESS) - ASSO (COMO) - È ancora barricato nella caserma di Asso, in provincia di Como, il carabiniere che ha sparato con la pistola d'ordinanza al suo comandante. I due militari sono ancora all'interno della stazione e non si conoscono le condizioni del Luogotenente. Lo stabile ora è circondato dai militari nel tentativo di convincerlo a uscire. Il brigadiere soffre di disagi psichici e dopo un ricovero era stato improvvidamente giudicato idoneo a rientrare in servizio. - (PRIMAPRESS)