Commissione Europea: oggi l’inaugurazione con Metsola dello Spazio Esperienza Europa a Roma dedicata a David Sassoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà inaugurata oggi la Sala Esperienza Europa intitolata a David Sassoli all'interno del palazzo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. La cerimonia sarà aperta dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ed Interverranno il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli esteri Antonio Tajani, il commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni, il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'astronauta ESA e comandante della Stazione spaziale internazionale Samantha Cristoforetti e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Al termine della cerimonia è previsto un incontro tra la presidente Metsola e i giovani di due classi che avranno appena terminato un gioco di ruolo su come si legifera nell'Unione europea. “Esperienza Europa è uno spazio aperto ai nostri cittadini - commenta la presidente – qui tutti possono avvicinarsi alle istituzioni e capirne in modo interattivo e coinvolgente il processo decisionale. Abbiamo voluto dedicare questo spazio a David Sassoli un campione della democrazia che tanto si è speso per avvicinare il Parlamento europeo a tutti e in particolare ai giovani”. Questa mattina la presidente Roberta Metsola è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella. - (PRIMAPRESS)