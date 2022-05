Commissione Esteri Senato: si dimettono tutti sul caso Petrocelli (M5S). Si attende l’intervento di Casellati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il terremoto di ieri in Commissioni Esteri del Senato, si aspetta l'intervento della presidente Casellati per trovare una sintesi al conflitto creatosi per le mancate dimissioni del senatore Petrocelli del M5S per le sue dichiarazioni filo-Putin. Allontanato dal partito di Conte, il senatore non ha nessuna intenzione di abbandonare l'incarico ma intanto ieri per risolvere la questione si sono dimessi ì senatori del Pd, Lega e M5S. - (PRIMAPRESS)