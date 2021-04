Commissione Bilancio Camera, Roberto Pella (FI) nominato capogruppo: "Lavorerò per fare sintesi tra Regioni, Province e Comuni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' Roberto Pella il nuovo capogruppo della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati per Forza Italia. La nomina è arrivata su indicazione del Presidente forzista del Gruppo alla Camera Roberto Occhiuto. "Ringrazio per la fiducia e l’incarico affidatomi nello spirito impresso da Forza Italia per l'idea di Paese, plasmata dal Presidente Silvio Berlusconi, che sta trovando, anche oggi, ancora una volta, ampia attuazione all'interno della maggioranza guidata dal Presidente del Consiglio Draghi, e al servizio delle quali metterò la mia esperienza, con particolare riguardo all'ascolto delle richieste provenienti da Regioni, Province e Comuni e dal mondo produttivo". Pella riveste anche l'incarico di vicepresidente vicario dell'Anci. - (PRIMAPRESS)