Commissione bilancio: al voto per Cig, ristoro autonomi e assunzione di 15mila sanitari per il vaccino

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Commissione Bilancio della Camera, dopo una seduta proseguita fino a notte fonda, sta completando la votazione degli emendamenti alla Manovra. Tra quelli approvati: la Cig fino a 800euro mensili agli autonomi, l'assunzione di 15 mila tra medici e infermieri in vista delle vaccinazioni,l'esenzione della I rata Imu per il settore turismo e spettacolo,il rinvio dell'entrata in vigore della sugar tax al 2022, lo stop dell'Iva sui vaccini anti-Covid, il rifinanziamento degli ecoincentivi fino a 3500 euro ai veicoli euro 6. - (PRIMAPRESS)