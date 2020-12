Colombia: un commando armato di guerriglieri dei cartelli della cocaina ha ucciso 4 indigeni Nasa e ne ha feriti altri.

(PRIMAPRESS) - COLOMBIA - Un commando armato ha attaccato un gruppo di indigeni della comunità Nasa nel dipartimento colombiano del Cauca, uccidendo almeno 4 persone e ferendone altre. Si tratta dell'ennesimo massacro che ha insanguinato la Colombia per battaglie tra le bande che controllano il traffico di cocaina. La sparatoria, ha indicato il ministro dell'Interno del dipartimento Luis Angulo,è avvenuto in una zona rurale del municipio di Santander de Quilichao,nel sud-ovest del Paese.Due degli indigeni sono morti sul colpo, mentre altri due sono in ospedale. - (PRIMAPRESS)