Colombia: duro colpo al narcotraffico con il sequestro della polizia di una partita di cocaina per un valore di 265 mln di dollari

(PRIMAPRESS) - COLOMBIA - Maxi-sequestro da parte della polizia colombiana, che ha intercettato una partita di cocaina per un valore stimato di 265 milioni di dollari. Quasi 5 tonnellate di coca erano state nascoste in due container nel porto di Buenaventura, città sulla costa del Pacifico. Si tratta del più grande sequestro di cocaina effettuato in Colombia nel corso dell’anno. - (PRIMAPRESS)