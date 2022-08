Colombia: 744 chili di cocaina nascosta in un carico di scatolette di tonno. Era diretta in Europa

(PRIMAPRESS) - COLOMBIA - Sequestrati in Colombia 744 chilogrammi di cocaina che era stata nascosta in una partita di scatolette di tonno. La droga è stata rinvenuta all'interno di una casa di Narino, al confine con l'Ecuador. Secondo gli investigatori che hanno intercettato il grosso carico, la cocaina era diretta al porto di Cartagena de Indias, nei Caraibi, e poi sarebbe stata portata in Europa. - (PRIMAPRESS)