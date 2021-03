Colloquio Draghi-Trudeau: accordi bilaterali con il Canada, campagna vaccinale reciproca e occhio al G20 di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da quando l’Italia ha assunto la presidenza del G20, ormai dal primo gennaio 2020, i colloqui del premier Draghi con Ursula von der Leyen, ieri con Macron e oggi con il Primo Ministro canadese Trudeau, sono i primi interventi che hanno dato un senso al ruolo dell’Italia. per imprimere una direzione nella politica socio-economica dell’Unione Europea. Il colloquio intercorso con Trudeau è stato incentrato sul comune impegno nella lotta alla pandemia in riferimento all'intensificazione delle campagne vaccinali,per un rilancio economico e sociale sostenibile ed inclusivo, argomenti che saranno anche al centro dell’appuntamento di ottobre del G20 che si terrà a Roma ancora sotto la presidenza dell’Italia. I due leader hanno inoltre auspicato di rafforzare le relazioni bilaterali, favorite anche dalla numerosa e ben integrata comunità italiana in Canada. - (PRIMAPRESS)