Roma, colletti bianchi dell'estorsione: la GdF blocca 3 consulenti aziendali che ricattavano commercianti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Divieto di conduzione di attività nel settore della consulenza aziendale e amministrativa: questa la misura interdittiva nei confronti di tre persone, sospettate di estorsione nei confronti di commercianti romani. Durata della misura, un anno. A eseguire l'ordinanza gli uomini della Guardia di Finanza di Roma. Sequestrati anche beni per circa 2 mln di euro. Gli indiziati avrebbero estorto denaro per rinnovare contratti d'affitto agli esercenti in un centro commerciale. - (PRIMAPRESS)