Colleferro: atteso l'interrogatorio dei due giovani arrestati per il pestaggio di Lorenzo ancora ricoverato in ospedale

Si terrà in queste ore l'interrogatorio dei due giovani autori del pestaggio a Lorenzo, il minore di Colleferro che era finito ieri in prognosi riservata in Ospedale. Ora le condizioni del ragazzo appaiono stabili. I due aggressori, Christian Marozza (18) e Lorenzo Farina (19), verranno interrogati oggi dal magistrato. Al momento sono detenuti in carcere a Rieti in fermo di Polizia Giudiziaria.

I due giovani, senza precedenti, erano stati prelevati nelle rispettive abitazioni dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Colleferro nelle immediate ore dopo l'aggressione. Uno di loro si era già cambiato gli indumenti ed aveva messo a lavare quelli indossati durante l'aggressione. Alcuni video diffusi dai social documenterebbero il pestaggio.