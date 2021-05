Coldiretti: il primo weekend di maggio fa il boom di prenotazioni in agriturismo nonostante il meteo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oltre 300 mila italiani hanno prenotato in agriturismo nel fine settimana del 1° Maggio. E'il bilancio di Coldiretti. Nella campagne sono stati disposti tavoli all'aperto, ma secondo Campagna Amica è stata data anche la possibilità di mangiare sotto agli ulivi, in mezzo alle vigne o negli orti. Molte aziende turistiche hanno messo a disposizione aree per picnic. E' anche il primo weekend di ritorno al lavoro per quasi 140 mila ristoranti, bar, pizzerie con attività all'aperto. - (PRIMAPRESS)