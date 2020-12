Coldiretti: il Natale in tavola degli italiani è stato di 1,8 mld circa il 31% in meno dello scorso anno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli italiani hanno speso circa 1,8 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della Vigilia e il pranzo di Natale, con un calo del 31% rispetto allo scorso anno a causa delle restrizioni imposte dalle misure anti Covid e della crisi economica legata alla pandemia. E' la stima di Coldiretti/Ixè. Sono in media 4 le persone che si sono sedute insieme a tavola per le feste, più che dimezzate rispetto allo scorso anno, quando si contavano mediamente 9 commensali.A casa il 94% degli italiani - (PRIMAPRESS)