Coldiretti: 4 milioni di italiani in difficoltà alimentare. Scenario confermato dai Centri Caritas

Sono circa 4 milioni gli italiani che sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare durante le festività natalizie. Il doppio dello scorso anno secondo la stima di Coldiretti monitorato anche attraverso i centri Caritas. In difficoltà si trova un numero crescente di persone costrette a far ricorso alle mense dei poveri e più frequentemente ai pacchi alimentari, anche per le limitazioni dovute alla pandemia.Tra le categorie più deboli, bambini al di sotto dei 15 anni e anziani sopra ai 65. Fra i nuovi poveri, molti che hanno perso il lavoro o non hanno potuto accedere ai sussidi. Uno scenario, come riportano associazioni di volontariato, visibile anche alla chiusura di supermercati, dove decine di indigenti rovistano tra i rifiuti alimentari.