Climate Change: domani audizione del ministro Costa sull'organizzazione di Cop26 e Cop-Giovani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 12 gennaio, alle ore 10, presso l'Aula della Commissione Ambiente, le Commissioni congiunte Ambiente Camera e Agricoltura Senato si svolgerà in videoconferenza, l'audizione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sull'iniziativa italiana connessa all'organizzazione della prossima COP26 e della COP-giovani, nonché sull'operatività del network "Caschi verdi". Il ministro dovrà illustrare anche quali sono le linee guida per l'organizzazione dell'evento "Youth4Climate: Driving Ambition"che si terrà a Milano il prossimo 28-30 settembre 2021 per le fasi preparatorie dell'appuntamento internazionale di Glasgow (1-12 novembre 2021). - (PRIMAPRESS)